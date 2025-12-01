In Svizzera i socialisti volevano combattere il cambiamento climatico con una tassa sui super ricchi, ma il popolo e i dati li sbugiardano

I Giovani socialisti (Giso) speravano di far passare una proposta per imporre a livello federale (quindi valida per tutti i cantoni) una tassa su successioni e donazioni del 50% per i “super ricchi”, cioè per patrimoni che superassero i 53 milioni di euro. Chiamare “tassa sui super ricchi” la “tassa sui regali” non la rende meno ignobile e meno meschina. Il punto era “punire” i super ricchi impedendo loro di trasmettere volontariamente e senza violenza la propria ricchezza a figli, amici o chiunque volessero.

Questo genere di punizioni basata sul furto di soldi guadagnati legalmente attraggono sempre più i giovani socialisti, che per fortuna, almeno in Svizzera, contano pochissimo. Infatti, a bocciare la proposta, non sono stati i poteri forti, i miliardari, gli oligarchi. Ma il popolo. Il 78,28% di chi è andato a votare ha detto no. La proposta non ha ottenuto il sì in nessun cantone. I sì sono stati appena 520.115, il 21,72%. Questa tassazione avrebbe interessato, probabilmente, circa 2.500 persone, ma a dire no sono state 1.874.063 svizzeri.

La tassazione era stata giustificata in modo abbastanza bizzarro dai socialisti: i soldi incassati sarebbero serviti infatti per “combattere la crisi climatica in modo socialmente equo per apportare all’economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine”. Non è chiaro perché questo avrebbe dovuto convincere gli svizzeri, che emettono lo 0,1% delle emissioni di gas serra e che consumano energia prodotta per il 56,8% da fonti rinnovabili.