“Pacio” Pacini è sgradito e ora pure daspato? Secondo Klaus Davi il capo ultras del Milan potrebbe essere raggiunto da un nuovo provvedimento. Cosa rimane della curva Sud?

Ancora non sono chiare le ragioni che potrebbero portare al daspo, ma la voce, come riferito da Davi, ha cominciato a circolare qualche giorno fa, e già durante Milan-Lazio tra gli ultras se ne era parlato. Nelle scorse settimane Pacini era già stato raggiunto da altri provvedimenti: anche lui, infatti, è finito in blacklist per le partite casalinghe, non ha potuto acquistare l’abbonamento per il secondo anello blu e in seguito è stato interdetto dall’acquisto del biglietto singolo per altri settori dello stadio; in occasione del derby, nonostante tecnicamente il Milan giocasse in trasferta, non ha potuto completare l’acquisto del tagliando online. Di fatto è stato escluso dalla partita. La società non ha ancora dato spiegazioni. Tra Milan e i tifosi la situazione è molto tesa. Contro la Lazio tantissimi Milan Club hanno deciso di non esporre i loro striscioni per dimostrare solidarietà al resto della Sud, che non ha potuto mostrare lo striscione più importante, quello con scritto “Sodalizio rossonero” (ma gli ultras hanno composto quella parola con la coreografia). C’è poi la questione dei costi per i biglietti della trasferta a Parma: anche in quel caso gli ultras hanno scioperato per 15 minuti a inizio partita. La curva non si sente tutelata. Lo hanno detto chiaramente i Banditi sui social. Solo divieti, niente spiegazioni. Per Pacio qualcuno dice che “troveranno un pretesto per dasparlo, se davvero questa è la loro intenzione”. Non passa settimana in cui tra tifosi e società non arrivi un nuovo argomento di scontro.