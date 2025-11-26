Diverse latitudini, stessa protesta. In Inghilterra i tifosi chiedono il “blocco” al prezzo dei biglietti per le partite di calcio: “Altrimenti a rimetterci saranno le working-class”

Pure più a Nord, oltre il canale della Manica, le richieste dei tifosi sono le stesse. Cambiano le latitudini, ma non il nucleo delle contestazioni: vedere le partite di calcio costa troppo, seguire la propria squadra rischia di diventare un privilegio. In Inghilterra, 116 gruppi di tifosi, attraverso un’iniziativa promossa dalla Football Supporters’ Association, hanno firmato una lettera alla Premier League per chiedere il “freezing” del costo dei biglietti delle partite casalinghe per due anni. Come riporta Miguel Delaney sul The Independent, si tratta di una delle manifestazioni di dissenso più partecipate della storia del calcio inglese. È l’altra faccia della moneta. La Premier è di gran lunga il campionato più ricco del mondo, nel 2023 circa 4,3 miliardi di sterline erano spesi dai club solo per gli stipendi, per non parlare delle commissioni prese da agenti e mediatori. Ma l’Inghilterra è anche terra del calcio spettacolare, degli stadi pieni, del pungo duro con gli hooligan. Un modello anche stereotipato. Nella lettera i tifosi parlano di valori: “energia allo stadio (‘atmosphere’), lealtà, devozione”. La direzione verso cui sta andando il calcio inglese, potrebbe sacrificare proprio questi valori. Da qui la richiesta di apertura di un tavolo a cui siedono sia tifosi che società, mettendo al centro la tutela dei supporters e rendendoli partecipi e informati sulla gestione dei biglietti. Sempre il The Independent ha condotto uno studio che ha calcolato che più del 50% dei ricavi viene speso in stipendi. Tanti soldi, in pochissime tasche.