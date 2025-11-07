Non c’è pace per la curva Sud. Gli ultras del Milan protesteranno i primi 15 minuti contro il Parma: ecco perché

Regnerà, prima o poi, la pace in curva Sud? Non è ancora il momento: è di oggi, infatti, la notizia di un’altra protesta dei tifosi a Parma. La situazione tra ultras e società si stava finalmente distendendo, dopo mesi complicati di scontro, blacklist e limitazioni varie sui vessilli rossoneri a San Siro. Sembrava tornato il sereno, e invece Marco “Pacio” Pacini è stato escluso dallo stadio: oltre ad essere finito nella lista degli “indesiderati” ora non potrà nemmeno acquistare i biglietti singoli per il secondo anello blu o altri settori. Un divieto che sarà in vigore “fino a data da destinarsi”. Una tegola per il tifo organizzato milanista, già orfano di Luca Lucci e degli altri del vecchio direttivo. Nemmeno uno dei leader più carismatici, e intoccato dall’inchiesta Doppia Curva, potrà essere a San Siro a tifare. Stavolta, però, la questione è la trasferta a Parma: gli ultras rossoneri hanno deciso che protesteranno i primi 15 minuti di partita, rimanendo in silenzio. Ma perché? La ragione era già stata accennata dai Banditi ieri sui social. In una storia su Instagram avevano sottolineato che il prezzo dei biglietti per il settore ospiti di Parma-Milan sarebbe stato quasi il doppio rispetto a quello abituale per le partite al Tardini: 42,50 euro contro i 25 soliti. I Banditi hanno pubblicato gli screen delle pagine di vendita dedicate ai tifosi di Atalanta, Torino e Lecce. In effetti, in quei casi il costo era inferiore.