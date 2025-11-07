Flavio Briatore ha fatto la polemica, dice di capire più Sinner dei meridionali, ma anche Briatore ha un problema di lingua

Flavio Briatore, imprenditore nel settore bagnini e pizza, ex manager brum brum, ha fatto la provocazione; l’ha fatta un po’ fuori dalle sue competenze (lingua, dialetti, etimo, grammatica, estetica), ma l’ha fatta bella dura, scatenando polemica e/o ammirazione. Durante Realpolitik, su Rete4, condotta da Tommaso Labate, ha provocato (in pubblico e in tv): “Capisco più Jannik Sinner – il tennista campione altoatesino – che certa gente del Meridione” (Totò Cuffaro proteggici tu). Poi, la seconda scarica, fatale: "Ho degli amici napoletani, quando parlano dovrei avere i sottotitoli”. Avete presente quando qualcuno dice: “Ho molti amici afroitaliani"? Ecco. Anche io ho molti amici Briatore. Poi aggiunge: “Quando parlano dovrei avere i sottotitoli”, e io sono d’accordo, anche io capisco di più Sinner che Flavio Briatore. E dissento profondamente dalle polemiche sui social che stanno attaccando Briatore in una difesa, sbagliata, dei meridionali. Perché anche Briatore ha problemi di lingua.

Neanche io lo capisco, Briatore, ma non lo capisco innanzitutto per una questione estetica: Briatore ha questa fissazione per l’artificio del lusso che sfonda la barriera del buon senso ed entra in una cristalleria con una Formula 1; quando si perde ogni contatto tra forma e funzione – mi hanno spiegato – siamo nel kitsch, e probabilmente Briatore ce l’ha su con i Meridionali perché non gli fanno costruire un resort dentro la Valle dei Templi (che sarebbe un ottimo investimento e sono certo lo riempirebbe di miliardari – da quelle parti, per esempio, ci fanno ogni anno il provatissimo e lussuosissimo Google Camp) o un lido balnear-arricchito a pizzo in discesa declinante nella Scala dei Turchi.

Voglio dire: io non capisco neanche come si possa chiamare un locale Billionaire: mi hanno insegnato a non far mai vedere il contenuto del portafoglio, a prendere la cartamoneta nascondendo le mani, a strappare il coccodrillo dalle magliette tennistiche, e Briatore come lo chiama un locale? Billionaire. Mah! Io non lo capisco.