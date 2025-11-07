Davvero uno degli arrestati per il colpo al Louvre è un mago delle moto? Sì, i suoi video sono virali e c’è altro da dire…

Quello che è sicuro, per adesso, è che l’estetica dell’impresa è moneta, anche se mai abbastanza sonante come 88milioni di Euro (il valore che, secondo le stime, è stato sottratto). C’è odore di influenza di antieroi romantici? Sì, ma non significa “tifare per i cattivi”. Dai! E’ chiaro che pensare a Abdoulaye come a un’icona sarebbe un errore, ma dietro il taglio glamour c’è la realtà di un uomo segnato dall’immigrazione, dalla precarietà lavorativa, dalla periferia, dal talento che non si può esprimere se non hai due euro in tasca e dalla tentazione di soluzioni rapide a problemi concreti. In questo senso Doudou è simbolo di un’epoca: quella in cui il confine fra passerella social e reato si assottiglia, e dove la scena di quartiere può trasformarsi in teatro di crimine.

Per i vicini resta un uomo che aiutava chi aveva bisogno; per gli inquirenti, un sospettato in un’indagine che mette sotto stress tanto i processi giudiziari quanto l’opinione pubblica. Per altri è un mago delle motociclette e sti cavoli la domanda etica su come raccontare chi ha scelto la strada della sospetta illegalità senza cadere né nell’idolatria né nella condanna preventiva. Perché forse, come sempre, la risposta sta nel riconoscere la complessità. Doudou Cross Bitume può essere visto come un moderno ladro-lupin, certo — con la sua estetica, il suo coraggio e la sua passione per le moto — ma anche come l’esito possibile di precari legami sociali e di una ambizione esposta quasi sempre al solo giudizio digitale. La storia giudiziaria dovrà dire la verità dei fatti; intanto ci sia concessa una romantica sentenza: la poesia del gesto merita sempre un giudizio a parte, oltre il gesto e l’uomo.