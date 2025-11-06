Moriremo tutti cuffariani. Totò Cuffaro è l'archetipo della politica

Ah che bei tempi quando la Lega (adesso alleata proprio con Cuffaro, anche se in queste ore rinnega il passato – passato di circa un mese fa, quando si annunciò l’alleanza politica) raccontava una Sicilia in mano al malaffare truffaldino, dove le nomine si facevano sottobanco per soldi, per potere, per interessi personali e mai pubblici. Ci sono cascati anche loro, che vi avevo detto? Perché la democrazia è “quella cosa lì”, potete abbellirla, ideologizzarla, giustificarla, giustizionalizzarla, ma quella è: una ragazza che festeggia il prediciottesimo mentre già la pelle sotto gli avambracci comincia a fluttuare. Adesso anche Renato Schifani, pare che sia distrutto, affranto, dolente, mortificato, non sa – addirittura – se fare un passo indietro (non si può andare indietro perché non c’è dove tornare, non si può andare avanti perché non c’è dove andare – traslittero così il mio Manlio Sgalambro, che di sé diceva: “Le cose migliori le ho fatte nel passato, marcisce anche il pensiero”). Ma come, Renato, hai avuto l’onore di stare accanto a Totò Cuffaro, alla Storia incarnata, alla Politica fatta carne e cannoli, e ti lamenti? Forse è triste perché ha scoperto che in Sicilia, al posto del governatore, comandava Cuffaro. Ma dai, non fare così, non si può vincere contro Totò Cuffaro, egli non è un uomo, egli è uno scudo crociato che splende nel cielo dell’Apocalisse: gli uomini passano, il Potere no, e il Potere, con tutte le sue caratteristiche, in questo momento è incarnato in Totò, che si “ha” fatto pure la galera.