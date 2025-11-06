Tutto bene al Foglio? Pensano che Mamdani sia estremista radicale. Paura per i bus gratis? I musulmani moderati riformisti sono quelli con il petrolio?

Non so se ridere o sbattermi la testa sul muro. “Estremismo” e “radicalizzazione” sono le due parole più usate a chi non è andata già l’elezione di Rohan Mamdani a sindaco di New York. Voglio dire: ma voi lo avete visto Rohan Mandani? A momenti diventa un pericoloso reclutatore di giovani newyorchesi musulmani che non hanno trovato altra via per radicalizzarsi e invece adesso sanno dove andare: a citofonare al sindaco (da cui il famoso detto, quando il telefono o il citofono squillano troppe volte disturbando la quiete: “E che siamo a casa del sindaco?!”). Faccio due esempi presi a caso: Claudio Cerasa, detto “mastro ciliegia” (da cui la famosa canzone di Lew Brown e Ray Anderson: “Life it’s just a bowl of cherries, don’t take it serious”) che su Il Foglio infila una collana di: “Odio per la globalizzazione”, uh, odio, addirittura, tipo che diventa tutto rosso rosso in faccia e digrigna i denti? “Istinti anti sistema”, perché Mamdani non è una persona ragionevole che riflette e poi dice: “Ma sai cosa? A me questo sistema mica mi convince del tutto”, e l’interlocutore: “Ma quale sistema?”, e Mamdani: “E che ne so io, chiedilo a Cerasa”. No, Mamdani è uno che quando sente la parola “sistema” - anche se col significato univoco lo usano soltanto i complottisti su internet e il direttore de Il Foglio – salta su, come si dice, d’istinto e… che fa? Che fa uno quando reagisce d’istinto alla parola “sistema”? Boh: rompe un piatto. La moglie: “Perché hai rotto un piatto?”. Mamdani: “Così, d’istinto”.