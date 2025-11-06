Ma la Lega c'è o ci fa? Difficile non si sapesse cosa stesse tramando Cuffaro con Sammartino, e delle sue mire sul Ponte di Messina...

E pensare che dopo tutto questo litigare tra Cuffaro e Sammartino, la “Festa dell’amicizia” avrebbe dovuto segnare la fine delle turbolenze, ma era solo la quiete prima della tempesta, perché le tempeste arrivano sempre da lontano. Già a fine febbraio 2024 Cuffaro e Sammartino si scontravano attorno alla spartizione delle nomine nel Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale diretto da Giuseppe Tomasino e uomo di Cuffaro. In ballo affidamenti milionari su irrigazione, dighe, agricoltura. Dal 2017 Tomasino aveva rinunciato a presiedere le commissioni di gara che assegnano gli appalti, seppure da statuto gli spettasse farlo, al fine di permettere la nomina di componenti di gara compiacenti a Cuffaro e pilotare gare di evidenza pubblica. E pensare che Schifani in tutto questo, governatore forzista dal 2022, ha commentato da Bruxelles di essere amareggiato, ma fiducioso nella magistratura. Un modo diverso per non mettere la testa sotto la sabbia a mo’ di struzzo, nella speranza che il suo governo, composto da una coalizione di Lega, Forza Italia, Fdi e appunto, Democrazia Cristiana targata Totò Cuffaro, non imploda sotto il peso di questa disgrazia. Il deputato La Vardera, nel frattempo domanda le dimissioni del vero presidente della regione Sicilia, ovvero Totò Cuffaro, ironizzando. La Lega, invece ha subito preso le distanze da Cuffaro e dal suo partito. I dirigenti leghisti hanno dichiarato che una federazione con la Dc non è più in discussione. Certamente questo non farà bene alla Lega, che ad ogni modo, pare strano nel suo ambiente non si sapesse nulla di tutto questo, dato che le intercettazioni tra Cuffaro e Sammartino risalgono addirittura al 2023.