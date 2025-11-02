In Sicilia tutti pensano che siamo solo all'inizio di Belli capelli 2, La Vendetta. Ma Manlio Messina stasera a Report potrebbe causare problemi seri al governo

Tornando alla candidatura a governatore siciliano (dal gruppo misto gli viene un po’ d’ “acchianata”, di salita), qualcuno, maliziosamente, fa risalire l’astio nei confronti di Renato Schifani proprio alla bocciatura del progetto “Sicily, Women and Sicily” (qualche gigantografia delle donne nel cinema ambientato in Sicilia), che corrisponde, foto di fimmina più, foto di fimmina meno, al declino nel partito del “golden boy” e “golden hair” cresciuto nelle file di Azione Giovani e amico personale di Giorgia Meloni (Fabrizio Corona arrivò ad attriburgli, falsamente, un flirt con la premier: attribuzione per la quale è in corso un processo a seguito di querela). Intanto, tra i due litiganti, il terzo gode: in Sicilia tutti, ma proprio tutti, sono convinti che il prossimo governatore, forse a reti unificate (potrebbe anche non dispiacere al centrosinistra, dato il suo profilo moderato e liberale), sarà Giorgio Mulè, che in una recente intervista a La Sicilia ha fatto sapere di avere già trasferito la residenza nell’isola – requisito essenziale per la candidatura - e che nei giorni scorsi è apparso a Mondello insieme a Ismaele La Vardera in un sit-in antimafia a seguito delle minacce ricevute dal deputato Ars d’opposizione a seguito delle sue denunce contro presunte infiltrazioni mafiose nei lidi balneari siciliani: residenza e trasversalità sono pronte.

Stasera, Manlio Messina sarà a Report, dove risponderà alle ultime affermazioni di Luca Cannata e di Luca Sbardella. Nelle anticipazioni della trasmissione di Sigrifo Ranucci, Messina dice di essere stato fatto fuori dal “fuoco amico” e che l’ordine, a suo dire, sia partito da Roma, perché dava fastidio avendo parlato di “figliocci di” che sarebbero stati avvantaggiati da scelte politiche ed economiche. Per Luca Cannata, invece, è stato Manlio Messina ad aprire il “fuoco amico” – una questione di contributi e rendicontazioni - per evitare che Cannata diventasse coordinatore regionale. Nel frattempo, il Corriere della Sera ventila l’ipotesi che Messina stia addirittura guardando a sinistra e a Catania, città di Manlio, sono partite le perculate sul “Compagno Manlio”, anche se, sottovoce, si dice anche: “Se vuota il sacco è un gran casino”. Tutto fa pensare che siamo solo ancora all’inizio di “Bellicapelli 2, La Vendetta”.