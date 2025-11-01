La mente di Sinner “copiata” dalla Cina? Pechino avrebbe hackerato i suoi dati cerebrali (e quelli di Leclerc, Shiffrin e Swiatek) per usi militari: “Vogliono creare un super soldato...”

Avevamo lasciato Jannik Sinner su Vogue China pochi giorni prima che iniziasse l'ATP 500 di Pechino. La notizia era alquanto curiosa, visto che la celebre rivista di moda era tornata oltre la Muraglia, dopo 13 anni di assenza, sbattendo in copertina proprio Sinner. Semplice operazione di marketing? Una mossa per creare hype sull'imminente torneo organizzato dalla Cina? O forse, come sussurrano dagli Stati Uniti, un tentativo del Dragone di ingraziarsi il tennista? L'ultima ipotesi è particolarmente bizzarra perché mette insieme sport, politica e fantascienza. Tutto nasce da un'inchiesta realizzata dal sito statunitense Hunterbrook riguardante la società madre di un visore all'avanguardia più volte indossato in allenamento dallo stesso Sinner per migliorare la sua concentrazione. Il dispositivo si chiama FocusCalm, è realizzato da BrainCo e potrebbe aver rubato i dati cerebrali, non solo dell'atleta italiano, ma anche di tanti altri noti sportivi...