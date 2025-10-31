La sinistra italiana è così conservatrice che con la riforma della giustizia fa passare la destra per progressista

La sinistra italiana è così conservatrice e arretrata che fa passare la destra conservatrice per progressista. Nel bene e nel male, visto che il governo Meloni ha anche aumentato le tasse più di qualsiasi altro governo di sinistra (per chi è confuso, alzare le tasse è sbagliato). Ma così conservatrice la sinistra forse lo è sempre stata. Alla fine si è sempre specchiata nel suo opposto, il fascismo, che poi tanto opposto non era, soprattutto quando si trattava di pulsioni, di istinto, dell’aspetto più volgare e tignoso dell’ideologia (come quando Antonio Gramsci definiva i moderati “vermi” e “immondezze”). Ora finisce che una destra post-fascista e non fascista faccia per la giustizia quello che, come ricorda Filippo Facci su Il Giornale, hanno cercato di fare sia i governi di destra che i governi di sinistra, e persino i Radicali, che nel 2000 fecero sulla separazione delle carriere un referendum (che tuttavia non raggiunse il quorum).

Ai giornalisti e moralisti di bocca buona può stordire leggere le parole di un loro idolo, diventato da anni un santino dell’educazione civica a scuola, e cioè Giovanni Falcone: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo”.