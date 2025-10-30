Bisogna ragionare seriamente sugli arbitri in Italia. La questione è che il livello è basso come non succedeva da tempo

Certi casi, più di altri, hanno dato il via alle polemiche. Tra i primi c’è lo “step on foot” in area di Kevin De Bruyne ai danni di Mehdi Leris al trentaduesimo di Napoli-Pisa (quarta giornata). L’arbitro Crezzini rimane fermo sulla sua interpretazione: Leris ha toccato in precedenza il pallone con la mano. Il Var lo chiama all’on field review ma non c’è niente da fare: il Napoli vince 3 a 2. Ancora alla quarta si segnala la gomitata (non rilevata) di Attila Orban a Federico Gatti durante Hellas Verona-Juventus: l’attaccante dei veronesi allarga palesemente il braccio e colpisce il difensore bianconero. Un’espulsione netta non vista dall’arbitro, che però non viene richiamato dal Var. Ecco uno di quei casi in cui “un episodio grave non visto” dal direttore di gara rimane tale. Chi era al Var perché ha lasciato correre? Arriviamo alla settima di campionato e a Milan-Pisa. I toscani stanno vincendo 2 a 1, manca pochissimo al fischio finale; Zachary Athekame, neo acquisto dei rossoneri, calcia dalla distanza, Fofana si sposta, la palla entra in rete. Risultato finale: 2 a 2. La posizione di Fofana, che è sulla traiettoria del tiro in fuorigioco, secondo le nuove disposizioni dell’Aia non deve essere considerata irregolare, in quanto non impedisce del tutto al portiere di vedere la palla partire. Era già accaduta una cosa simile sulla prima rete di Rafa Leao. Il difensore del Milan Pavlovic si trova sulla linea di tiro: anche in quel caso il portiere ha visto partire la palla, ma Pavlovic si è mosso chiaramente verso la sfera. Il gol viene comunque convalidato. Andiamo ai casi più recenti: il “rigorino” a favore del Napoli contro l’Inter e al mancato penalty per un intervento di Mario Gila su Francisco Conceicao in Lazio-Juventus. Nella prima situazione Henrikh Mkhitaryan tampona leggermente Giovanni Di Lorenzo in area, con il difensore del Napoli che cerca il contatto allargando la gamba. Passano alcuni secondi e l’arbitro Mariani non fischia. Poi, su segnalazione dell’assistente Bindoni, decide di assegnare il rigore. Una situazione decisamente dubbia. Anzi, Rocchi all’Open Var dichiarerà che quello non era penalty. Fatto sta che Mariani non viene nemmeno chiamato all’on field review. Conte batte Chivu per 3 a 1, ma quell’episodio ha chiaramente indirizzato la gara. “I rigori cambiano le partite, la soglia deve essere alta. E questo rigore è sotto soglia”, ha detto Rocchi. Per quanto riguarda il fallo non visto su Conceicao: “Non sono stati particolarmente scrupolosi in sala Var. Il giocatore (Gila, ndr) cerca l'avversario, c'è uno step on foot chiaro, noi ci saremmo aspettati l'On Field Review e un calcio di rigore assegnato alla Juventus”. Anche qui, dunque, qualcosa ha funzionato male. Peraltro sempre in Napoli-Inter viene fischiato, dopo il richiamo del Var, un rigore ai nerazzurri per mano netta di Alessandro Buongiorno: perché Mariani non si è preso la responsabilità di dare subito il penalty? Parziale risposta: perché ormai la paura di sbagliare è troppa. Ma l’obiettivo di Rocchi dichiarato è mantenere forti le figure arbitrali. Qui sta il cortocircuito.