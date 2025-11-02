Ode a Giovanni Galeone, maestro di Allegri e di tutti noi: "Se c'ho una Ferrari sotto al culo vado a 120 pure in centro"

A Pescara, fra la fine degli anni ’80 e i primi ’90 (in mezzo una parentesi a Como), Galeone ha fatto vedere grande calcio. Grande e anche competitivo. Inter e Juventus fra le vittime di quella macchina di certo non perfetta ma a tratti incontenibile. 13 settembre 1992: ne prese cinque dal Milan, quel Pescara, ma all’armata di Fabio Capello e Marco Van Basten gli undici di Galeone riuscirono comunque a rifilare quattro gol (dopo 24 minuti il risultato era Pescara-Milan 4 a 2). Perché quella squadra, che oggi arranca in Serie B, non aveva mai paura. “Nessuno gioca come il mio Pescara. Ho un gioco nuovo che sbanca. I miei centrali di difesa respingono il pallone con le mani in tasca. Eleganti, sicuri. Non esaspero fuorigioco e pressing come Sacchi… Se vai a pressare chi sa palleggiare, chi sa spostare la palla e ti fa correre, finisci con la lingua fuori e ti frega in contropiede”. Insegnava e vedeva calcio, Galeone. E si faceva capire bene. Oggi i suoi discepoli (Massimiliano Allegri, in primis, ma anche Gian Piero Gasperini, che – strana sorte – si trovano di fronte in Roma-Milan) da anni fanno ottime cose senza aver scimmiottato il proprio mentore, avendo invece reinterpretato e aggiornato quanto imparato.

“Vince il più bravo, non il più forte”, diceva, con parole che si sono rivelate essenziali per comprendere le ragioni del Napoli campione d’Italia, che lo scorso anno ha conquistato il titolo superando sul filo di lana la più quotata Inter. “Pescara per me è sempre stata una festa”, ha sempre ricordato, riportando la sfera nel punto in cui dovrebbe sempre stare. Nel mezzo di un campo verde con migliaia di persone vocianti ed entusiaste tutte attorno. Perché anche Galeone li ha fatti, gli 0-0, ci mancherebbe. Ma spesso erano partite che avrebbero comunque potuto finire 2 a 2. La panchina di Galeone era vuota dal 2013, ma la sua presenza si sentiva comunque. Interpellato dai media parlava di Allegri come di un figlio. Orgoglioso, sentiva le vittorie di Max anche un po’ sue. E se qualcuno bacchettava il suo pupillo, scendeva di nuovo in campo con una parola pubblica di sincero conforto. Affezionato al suo calcio. Alle sue convinzioni. Ai suoi uomini di fiducia. Compreso quel Blaž Slišković che “se giocasse oggi vincerebbe il Pallone d’Oro”. Un difetto? Più di uno. Certamente col telefono non aveva un buon rapporto. Ne sapeva qualcosa lui. Silvio.