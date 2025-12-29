Pedro Acosta ha già firmato con Ducati e Marc Marquez sta per lasciare? La notizia è solo una ed è sempre la stessa

È altamente improbabile invece che Acosta abbia già un posto nel team interno e che Ducati stia aspettando di capire chi tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia affiancargli. Gigi Dall’Igna ha il coltello dalla parte del manico - perché tutti vogliono la sua moto - e nessuna fretta di blindare i piloti, a meno che Albert Valera gli abbia fatto un’offerta spaventosamente al ribasso per il suo uomo a patto di chiudere entro fine anno, una sorta di ‘early bird’, paga meno ma paga adesso. Anche in questo caso però, cedere a proposte simili non sarebbe nello stile del Direttore Generale Ducati Corse, che sa bene quanto la moto giusta posta sopperire alla mancanza del pilota perfetto.



C’è poi l’altro grosso racconto che vedrebbe Marc Marquez già in Honda per il 2027: falso. Marc ha ricevuto le attenzioni di HRC, come è giusto e normale che sia così come è normale che stia aspettando prima di sedersi al tavolo con Ducati per discutere di un rinnovo. Lo spagnolo vuole il decimo titolo più del denaro, che non gli manca di certo, e una moto veloce è la sua priorità assoluta. Se dovesse decidere di tornare in Honda, quindi, sarebbe per una questione sportiva e d’immagine, non certo per qualche milione in più sul conto. E per farlo dovrebbe avere la certezza di trovare una HRC competitiva nel 2027, cosa che considerando il cambio regolamentare sarà difficilissima da prevedere.



In sintesi: Ducati può aspettare prima di firmare con Acosta e Marquez può aspettare per tornare alla Honda, gli unici che non possono aspettare, per lavoro, sono i giornalisti. Che non è certo un problema, basta saperlo.