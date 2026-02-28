“Io non piangio!” È ancora lo stile Marc Marquez: una frecciata (a chi?), un applauso e un “a domani”

Una penalità su cui Marc Marquez, anche ai microfoni di DAZN Spagna e davanti all’ex collega Pol Espargarò, ha voluto tagliare corto: “Non sono d’accordo, ma se sono le nuove regole bisognerà adattarsi. Magari sono tutti già lì fuori a dire sì o no e questo, sicuramente, è show e contribuisce a far parlare di MotoGP. Dico solo che se vuoi essere severo con le regole, se vuoi avere molte penalità, fallo, ma fallo bene. Perché ci metti un minuto e mezzo a mandarmi la comunicazione? Il messaggio mi è arrivato alla curva 11, l’ho rispettato perché se non l’avessi fatto avrei ricevuto 3 secondi di penalità, che non è come la restituzione di una posizione”.

Ciò che invece Marquez prende un po’ meno con filosofia è l’evitabile che avrebbe potuto evitare. Insomma, se la prende quasi con se stesso per come ha gestito la posizione da cedere. “Noi – spiega – non abbiamo specchietti, quindi non sai quanto il rivale è vicino. Col senno di poi, però, avrei potuto gestirla diversamente e forse sarei riuscito a ricuperare Pedro. Ma all’inizio, quando ho visto la penalità, mi sono innervosito e per un attimo ho pure pensato di ignorarla. Avrei potuto gestire la cosa diversamente e forse mi sarebbe riuscito di rimettermi davanti, ma va comunque bene così”.