A Buriram Bezzecchi vola, Martin è in top5 e l’Aprilia ha un segreto dalla F1 del 2010. Ecco cos’è e come funziona l’ultima genialata di Noale

Un binomio diventato certezza pronto ad accendere il 2026, mentre dall’altro lato del box la speranza è quella di tornare a lottare per davvero, lasciandosi alle spalle sfortune e infortuni che ne hanno segnato il primo anno insieme ad Aprilia.

Quella di oggi, però, è una giornata chiusa col sorriso per entrambi, con Bezzecchi leader - oltretutto con mezzo secondo di vantaggio su Marc Marquez, il primo degli inseguitori - e Martin a chiudere la Top 5, seppur a sette decimi dal compagno di squadra. È solo l’inizio, ma ad avercene di partenze così, e l’F-duct è solo il fiore all’occhiello di una moto diventata la minaccia numero uno allo strapotere Ducati degli ultimi anni, l’unica quantomeno in grado di impensierire il binomio Marquez-GP25 visto nel 2025.

A Noale si è giocato con la fantasia come spesso è toccato fare, ma il segnale è chiaro: dopo una stagione passata prima a rincorrere e poi a sfidare, l’obiettivo è stare davanti. E magari, tempo permettendo, farlo con entrambi i piloti.