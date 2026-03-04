Luca Marini a MOW: “Nel 2025 la vittoria di Marc Marquez era già scritta, quest’anno no. Cercare la a vittoria? Fa parte del godimento finale”

La moto è cresciuta, tu anche: ti sei posto l’obiettivo del podio?



“Io penso che si possa fare. Poi non dipende soltanto da noi, non sei mai da solo. Però possiamo fare un bel lavoro, penso che adesso dovremo solamente sentirci veloci e goderci questo momento, perché la moto è migliorata e finalmente possiamo pensare a ottenere il massimo, perché più o meno ci siamo. Mancano due o tre dettagli importanti, vediamo se nei primi tre mesi del campionato riusciremo a fare un bel pacchetto con cui arrivare a fine stagione. Si faranno pochi miglioramenti, per tutte le case”.



Cosa ti aspetti da questa 850?



“Nulla, vediamo”.



Abbiamo dato un’occhiata ai tempi: quando passarono dal 990 con cui si correva nel 2006 all’800 usata nel 2007: i tempi sono uguali identici. Stessa cosa quando si tornò al mille.



“Vedremo, adesso fare una stima sui tempi penso sia impossibile perché non sappiamo ancora che gomme porterà Pirelli. Quello che ti fa abbassare in tempi sono le gomme”.



Come la vorresti la gomma ideale?



“Basta che funzioni bene. Che siano tutte uguali. Che siano sicure, che ci permettano di divertirci e di fare belle battaglie in pista”.



E della radio cosa pensi?



“Arriverà, arriverà. Credo sia ancora un po’ troppo presto, però Dorna sta facendo un ottimo lavoro e sta spingendo e sarà molto interessante per aumentare lo spettacolo, questa è una certezza, l’aspettiamo. Basta che arrivi nel momento giusto, affrettare le cose… ci va di mezzo anche la sicurezza dei piloti: non siamo con la macchina, deve funzionare tutto bene e non deve essere ingombrante, pesante o pericoloso”.



Si parla molto di mercato: come ti vedresti con Fabio Quartararo dall’altro lato del box?



“Ah, io da Dio! Se posso rimanere io e vedere Fabio con me in HRC… sarebbe fantastico, pensando a me stesso più che altro. Ma la verità è che non si sa niente, si stanno facendo un sacco di speculazioni ancora prima di mettere piede nel 2026, quindi secondo me è un po’… tutto ancora prematuro, vediamo”.



Tutto troppo in fretta?



“Mah, per me ci sta, mi piace. Si vede che negli altri sport non stava succedendo niente di interessante e sono partite tutte queste bombe sulle moto. Ma va bene, alla fine fa parte del gioco”.



Beh, una settimana così a tutto fuoco è meglio di nove mesi di chiacchiere inventate.



“Ma poi ci saranno lo stesso questi nove mesi di chiacchiere inventate! Ieri abbiamo fatto dei video con Dorna e sulle 2027 predictions ho cercato di fare più casino possibile. Il mio mood di quest’anno è questo qui, fare più casino possibile”.

