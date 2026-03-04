“Stratega nel mentire”, Chicho Lorenzo psicanalizza Marc Marquez (e Ducati): “grande preoccupazione”. Il figlio Jorge, invece, attacca Quartararo (e non ha torto)

“Marc Marquez – dice – è sempre stato uno stratega che usa l'inganno o addirittura la menzogna a suo vantaggio, ma il suo linguaggio del corpo è sempre molto esplicito: ho percepito la preoccupazione di non poter più fare qualcosa in cui lui ha sempre contato molto e che è una sua caratteristica fin da quando era ragazzino. Lui è un artista nel puntare l’avversario e costringerlo a andare fuori dalla linea, ma a Buriram questa sua manovra è stata penalizzata già alla primissima Sprint della nuova stagione. Ha capito che non potrà più ricorrere a quella manovra che tante volte gli ha permesso di mettersi davanti agli altri”.

Come se, insomma, questo elemento di novità avesse appesantito ulteriormente una sensazione che non è delle migliori, in cui è stato chiarissima a tutti anche la crescita dell’Aprilia. Abbiamo visto Marco Bezzecchi, lo stesso Jorge Martìn, Raúl Fernández e Ai Ogura molto forti. Marc è consapevole che quelle quattro Aprilia gli daranno parecchio filo da torcere quest'anno e quello che è successo domenica al cerchio della sua moto è tutto da chiarire. Ho registrato dei video e si vede sì una crepa molto grande, ma anche altre più piccole”. Qualcosa su cui in Ducati staranno già sicuramente lavorando, ma che per Chicho Lorenzo pesa in una situazione in cui la consapevolezza di superiorità che c’era nel passato è venuta meno.