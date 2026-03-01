Mammamia come duettano Marco Bezzecchi e questa Aprilia: a Buriram l’altro festival della canzone italiana. Male Ducati: giù dal podio dopo 89 GP

In Aprilia non l’hanno sognato. Ma l’hanno fatto. Con un Bezzecchi che vola, con un Fernandez che sembra la bella copia del pilota che è sempre stato, con un Jorge Martìn che ha una fame bestiale e con un Ai Ogura che, zitto zitto e senza farsi vedere troppo, è sempre lì. Ma, soprattutto, con una moto che adesso fa veramente paura, tra accorgimenti aerodinamici presi in prestito dalla Formula1 del 2010, un anteriore granitico che permette di disegnare linee che “accorciano le curve” e un motore che sembra non finire mai. “Ho capito presto che Marco sarebbe andato via – ha scherzato Raul Fernandez – ma per me è una bella sorpresa essere terzo nel mondiale. La spalla? Il problema è che mi sono fatto male in Portogallo e non ho fatto in tempo a operarmi prima della stagione, nelle curve a destra sono un po’ in difficoltà. La stabilità che hai con questa moto in staccata è incredibile. Il sorpasso su Marquez? Io non ho mai girato con Valentino e vedere anche Marc, come Vale, lì è stato incredibile. Sono quasi stato in dubbio sul sorpassarlo: ho provato a essere pulito e fare il mio passo".

Se in Aprilia godono, comunque, a casa da leader del mondiale ci torna Pedro Acosta. Ha vinto, ieri, la Sprint approfittando anche di una penalità esagerata per Marc Marqeuz, ma oggi ha gestito da campione. Prima bagarrando coi mostri sacri sulle moto che vanno veramente senza chiedere troppo alla sua KTM. E, poi, buttando l’anima un po’ più in là, fino al secondo gradino del podio nonostante un mezzo che – almeno a giudicare dai risultati di tutti gli altri di KTM – ha ancora tanto margine da recuperare. “Sono stato più contento oggi di questo secondo posto che della vittoria di ieri – ha detto il 37 al parco chiuso - Anche la battaglia all'inizio è stata più bella di quelle di ieri. Vedremo in Brasile se potremo fare meglio: la moto è migliorata tanto, la KTM ha fatto tanto per darmi un click. Vero che Marco e l'Aprilia sono più forti di noi e che arriveranno delle situazioni più difficili per noi, ma vedremo. Primo nel mondiale? Boh, il campionato è lunghissimo”.