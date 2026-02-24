Ok, ma come sta davvero Marc Marquez? È un mago dei grandi bluff, ma forse questa volta c’è anche altro...

“Tutti gli errori o le cadute di questo fine settimana – ha detto dopo il test a Buriram – hanno avuto come causa un calo di concentrazione. Non sono stato bene e quando non stai bene non sei lucido”. Ha minimizzato, riconducendo tutto a un fastidio allo stomaco che lo ha condizionato, ribadendo di aver comunque avuto ottime indicazioni dalla Ducati Desmosedici GP: “Sono tranquillo. A livello di aerodinamica abbiamo scelto il pacchetto, sul time attack siamo competitivi e anche sul passo gara. Sono molto contento perché il feeling con la moto è stato buono per tutta la mattina e ho guidato bene. Abbiamo lavorato davvero bene, siamo riusciti a completare tutto il programma, provando le nuove parti, e sono soddisfatto della base della moto per la stagione. A livello di scelte, tutti i piloti Ducati sono andati nella stessa direzione sul pacchetto tecnico e questo è un bene”.

Dice, quindi, di non essere preoccupato, ma poi torna sulla questione concentrazione quasi a ricordare a se stesso di essere sempre il suo primo avversario. “Quando manca la concentrazione – aggiunge – si va oltre il limite, ma il problema è che ho quell'istinto di essere veloce e, quando sono completamente concentrato, riesco a controllarlo. Altrimenti, la velocità non è qualcosa di controllabile”. Forse per lui è solo un modo per “tenersi sveglio”, per bluffare un po’ come ha sempre fatto in ogni vigilia. Oppure c’è qualcosa che non dice fino in fondo?