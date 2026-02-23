Come sono andati i test della MotoGP a Buriram? Non chiedetelo a Razgatlioglu e Quartararo. Toprak “non capisce” le Michelin, ma Fabio non capisce proprio più la Yamaha

Per il fenomeno turco, il trauma è principalmente tecnico e di sensibilità. Abituato al feeling delle Pirelli in Superbike, Toprak si è ritrovato proiettato nell’universo Michelin, faticando a decifrare i comportamenti di uno pneumatico che parla un’altra lingua. "Sto ancora cercando di capire le Michelin – ha ammesso - mentre gli altri piloti sanno come usarle. È la prima volta in vita mia che vedo una moto scivolare su un rettilineo. Mi sembra molto strano, ma mi hanno detto che succede sempre su questa pista dopo pochi giri". Per un pilota che ha fatto della staccata al limite e del controllo totale il proprio punto di forza, trovarsi impotente di fronte a una gomma posteriore che perde aderenza persino a moto dritta è destabilizzante. "Il problema più grande – dice ancora - è la gomma posteriore, che trovo ancora molto difficile da capire. Una volta che inizia a slittare, non si ferma più".

Se Toprak non capisce le gomme, però, Fabio Quartararo è messo peggio: non capisce più la sua Yamaha. O forse, fin troppo bene, ne ha compreso i limiti insuperabili. Il francese appare svuotato, quasi rassegnato a un 2026 di pura sofferenza. Il diciassettesimo posto nei test è il riflesso di una moto che non gira. Non spinge. E, cosa ancora più grave, non dura. La gestione logistica in Thailandia, dove i piloti sono stati costretti a usare una sola moto per aver esaurito il chilometraggio dei motori, è il simbolo triste di un'approssimazione che Quartararo non sopporta più. "Non c’è niente da dire – ha affermato con la faccia di chi aspetta solo di potersene andare (in Honda, ndr) - Ho cercato di dare il massimo, ma siamo ancora sette o otto decimi più lenti rispetto alla simulazione di gara dell’anno scorso. È un processo lungo e ci vorranno diversi mesi per essere pronti. Non credo che ci sarà alcuna possibilità di ripetere certi tempi sul giro. Toprak? Sono andato a trovarlo perché immagino che sia dura mentalmente. È arrivato nel momento più difficile per la Yamaha".