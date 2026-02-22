Bisognerebbe amarsi e dirsi addio come Nicolò Bulega e Phillip Island: la SBK 2026 è appena iniziata e ci ha già rifilato una romantica lezione (oltre a un record)

Sabato, in Gara 1, ha piazzato la nuova Panigale V4R cinque secondi davanti a quella Yari Montella e stampando un prepotente 1:29.168 che è bastato da solo a far capire come sarebbe andata a finire. E, probabilmente (toccatevi tutto quello che c’è da toccare, ndr) pure come andrà a finire il mondiale. Oggi, poi, il capolavoro psicologico. Nella Superpole Race ha gestito l’umidiccio eguagliando le 22 vittorie di Marco Melandri. Ma è in Gara 2, sotto un diluvio che avrebbe quasi paralizzato il vecchio Bulega, che Nicolò ha "sbloccato" una nuova modalità dell'anima per rendere il giusto onore a un grande amore che probabilmente non potrà consumarsi più: quello tra lui, appunto, e l’Isola di Filippo.

Sembrava quasi arrabbiato, Nicolò, perché la pioggia minacciava di sporcare la perfezione che s’aspettava e ci aspettavamo tutti. Eppure, come accade tra quelli che si amano veramente, è bastato trasformare una fastidiosa variabile in giochino da mettersi in mezzo. Da portarsi dentro le lenzuola dell’ultima grande volta insieme. Cosa ne è uscito? Un Nicolò Bulega sul tetto della storia: pilota italiano più vincente di sempre tra le derivate di serie. Ha superato Melandri, ha scavalcato Max Biaggi, ha messo in riga i mostri sacri come Chili e Falappa. Lì, esattamente lì, su quella Phillip Island che è stata tutto, che ha segnato tanto e a cui, adesso, bisognerà dire addio. Chi lo ha detto che i congedi debbano avvenire sempre all’ombra e tra le lacrime o la rabbia? Nicolò Bulega e Phillip Island hanno praticando il distacco con una grazia spaventosa. Sappiamo tutti che questo, con ogni probabilità, sarà il suo ultimo anno in Superbike.