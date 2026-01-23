Divertitevi finchè piove! Nicolò Bulega non l’ha detto, ma l’ha fatto capire nel test della SBK 2026 a Jerez. Mentre Danilo Petrucci…

Dietro ai due italiani, Jerez ha comunque raccontato una Superbike meno immobile di quanto si temesse. La Bimota-Kawasaki è apparsa finalmente credibile: Alex Lowes a 119 millesimi da Bulega è un segnale forte. Bassani, invece, è ancora in fase di risalita dopo un 2025 complicato. Yamaha ha trovato in Xavi Vierge un riferimento sorprendentemente rapido, con Locatelli e Manzi subito dietro a lavorare più di fino che di forza. Honda, affidata al Rea collaudatore, vive di speranze più che di certezze, ma almeno sembra aver smesso di girare a vuoto. E poi, ultimo ma non ultimo, Jerez ha lasciato intendere pure che ci sarà da tenere d’occhio quell’Iker Lecuona che sulla Ducati ufficiale ci si è ritrovato quasi per caso, ma che potrebbe presto diventare per Nicolò Bulega ciò che lo stesso Nicolò Bulega è stato, un paio di anni fa, per Alvaro Bautista dentro lo stesso box. Nessuna notizia, invece, da Andrea Iannone e il suo Cainam Racing.

E le moto? Tutte bellissime, ma, non ce ne vogliano i vari designer, a tornare da Jerez con il titolo di carena più bella ci ha pensato Enea Bastianini. Sì, era lì anche lui come la comparsa che nessuno si aspettava: Venticinquesimo, con una Panigale V4 Stradale aliena e tuta KTM, e oltre tre secondi da Bulega, per un allenamento senza forzare troppo. Viene da chiedersi se la presenza dell’italiano sia stata, però, anche un messaggio, neanche troppo nascosto, di uno che osserva, assaggia, prende appunti. E magari programma il futuro.