Eccola là: Alvaro Bautista sbugiarda Honda su Jorge Martìn e su come è andata veramente

“Loro – ha spiegato – volevano prima di tutto puntellare e sistemare il progetto MotoGP e solo dopo avrebbero pensato alla Superbike. Stavano cercando di ingaggiare Martín per la MotoGP, ma io non potevo aspettare per sempre. Hanno mostrato interesse, ma non c'è stata un'offerta concreta perché avevano un contratto con Chantra e non c'era posto per lui in MotoGP. Ecco perché hanno dovuto trovargli un posto da qualche parte e hanno deciso di portarlo nel mondiale delle derivate di serie”. Quindi – stando alle parole di Bautista – non solo Honda, contrariamente a quanto affermato ufficialmente, era interessatissima a Jorge Martìn, ma aveva già spostato pedine e stabilito le mosse da fare nella quasi certezza di riuscire a vestire l’ex campione del mondo della MotoGP con i colori di HRC. L’offerta faraonica di cui s’era parlato, evidentemente, c’era e era l’esatto motivo dei “capricci” di Martìn e del suo manager nei confronti di Aprilia.

Alla fine, comunque, è andata meglio per tutti, con Ezpeleta che ha messo a posto le cose in MotoGP e Alvaro Bautista che ha “rimediato” una Panigale per la Superbike dopo che Ducati e Aruba gli avevano chiaramente fatto capire che non ci sarebbe più stato spazio per lui. Lo spagnolo, però, ha voluto comunque lanciare una provocazione a Honda, tirando fuori un dato che parla da solo. “In due anni con loro – ha detto – sono salito sul podio tre volte. È esattamente il numero di podi che hanno ottenuto da allora negli ultimi quattro anni con due piloti. Non è ancora facile per Honda. Hanno avviato un nuovo progetto nel 2020, ma allora la moto era completamente nuova”.