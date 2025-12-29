Cordone reciso: tra Lin Jarvis e Yamaha è vero addio. C’entrano Toprak e Quartararo? Intanto Alex Rins…

Nel frattempo, tra le mura di Yamaha, un altro pilota si trova alle strette. Alex Rins, che nel 2024 aveva firmato un rinnovo con la casa giapponese fino al 2026, ma dopo due anni difficili, segnati da infortuni e performance disastrose, il catalano è consapevole che il 2026 rappresenterà un test cruciale per il suo futuro in MotoGP. Nonostante le difficoltà, Yamaha ha deciso di puntare su di lui, rinnovandogli il contratto in un momento di grande incertezze e Rins, come lui stesso ha ammesso, dovrà ora dimostrare di poter essere competitivo e costante.

Anche perché – ormai non è un segreto – il mercato per il 2027 è già cominciato da un pezzo e in casa Yamaha si fanno grandi sogni. Sia per quanto riguarda i piloti, visto che si parla di un corteggiamento in fase più che avanzata con Enea Bastianini e un altro, ancora timidissimo, con pecco Bagnaia, sia per quanto riguarda le squadre, visto che c’è chi parla di un discorso mai davvero chiuso con Valentino Rossi e Alessio Salucci per un grande ritorno sotto il marchio di Iwata della VR46.