“Un abbraccio tra Marc Marquez e Valentino Rossi? Credo solo nei miracoli possibili, ma…”: il Dottorcosta a MOW anche sul perdono, il suo libro, Ducati e Pecco Bagnaia che “non ha toccato il fondo”

“Sono cose – dice al telefono – che non voglio neanche rivangare. E non è che al tempo c’ero rimasto male. La mia sofferenza relativamente a Marc Marquez ha riguardato sempre e solo la sofferenza di quello che ha dovuto passare. E’ stato, prima di tutto, molto sfortunato. Quando un pilota vuole correre, va aiutato a correre. A Jerez nel 2020 si è sottoposto a un intervento e ha provato a essere in pista, sappiamo tutti come è andata e tutto quello che è successo dopo. Ci sono stati errori? Possibile, ma gli errori li fanno gli uomini e gli infallibili non esistono. Quello che bisogna fare, invece, è immergersi nella gioia per come tutto è stato superato, per come Marc è tornato a vincere”.

Un ritorno alla vittoria su cui ha influito, e non poco, anche la scelta – sicuramente difficile e umanamente sofferta – di lasciare la Honda per salire in sella a una Ducati. “C’è stata – spiega il Dottorcosta – sicuramente una componente tecnica, visto che la Ducati è la moto più ambita oggi. Ma c’è stata una forte componente umana: ha trovato un ambiente ideale in cui i sogni di entrambi, suoi e di Ducati, hanno potuto incontrarsi per regalarci una leggenda ancora più mitologica. I piloti, l’ho sempre detto, sono miti e il motociclismo è l’Olimpo perfetto per le loro gesta. Marc Marquez ha trasformato le lacrime in sorrisi e è esattamente lo spirito che ha mosso me, tanti anni fa, quando ho voluto dare vita alla mia Clinica Mobile”.