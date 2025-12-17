Terence Crawford si ritira dalla boxe, ma tutti guardano al finto match tra Jake Paul e Anthony Joshua. L’addio silenzioso del più grande di questa generazione

Terence Crawford non si è mai snaturato, nella vita come sul ring, portando fra le corde uno stile di lotta rischioso. Non è sceso ai compromessi del circo moderno degli sport da combattimento, non ha mai accettato di trasformarsi in una macchietta, un personaggio da vendere. Nel suo discorso di addio ha detto di aver combattuto per sé stesso, per il ragazzo che era, forgiato da una madre severa, che metteva dieci dollari in palio per i ragazzini del quartiere sfidandoli a mettere a terra il figlio, nessuno ci è mai riuscito. Ha combattuto per la sua città, Omaha, nel Nebraska, dove è nato, è cresciuto ed ha scelto di rimanere. Non si è fatto sedurre dal luccichio dei grandi centri, da Los Angeles, New York e Miami. Del resto Omaha deve il suo nome alla tribù nativa americana che popolava la zona anticamente, nome che significa “coloro che vivono controcorrente”. È proprio questa la definizione perfetta per Crawford, un uomo che ha sempre vissuto controcorrente: “Non avevo altro che un sogno e un paio di guantoni e l’ho fatto a modo mio”. A modo suo come è questo ritiro, in sordina, all'apice della carriera dopo la vittoria più bella. Stride con il mondo scintillante del pugilato odierno, con gli annunci in pompa magna, i pugili-showman, il trono di Fury, le catene d'oro di Mayweather. Stride soprattutto con i cosiddetti money fight, quello di Mayweather contro McGregor, l'intero fenomeno Jake Paul. “Mi allontano dalle competizioni, non perché ho smesso di combattere, ma perché ho vinto un tipo diverso di battaglia. Quella in cui te ne vai alle tue condizioni”. Crawford lascia nel suo momento di massimo riconoscimento, il pugilato è una vocazione, non una mucca da mungere allo sfinimento. Lo sport non è stato un ascensore sociale, un mezzo per arricchirsi, ma uno strumento di emancipazione, per fare della sua vita ciò che desidera. Un campione libero. Come al solito ha parlato poco, anche nell'annunciare il ritiro, un breve video dove spiega le sue motivazioni e tira brevemente le somme. Le buone abitudini rimangono. Fa rumore l'indifferenza generale con cui è asceso fino all'apice della nobile arte e con cui, timidamente, se ne va. A parlare rimane la carriera, quella sì scintillante e immacolata, di uno dei più grandi di sempre.