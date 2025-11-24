La decadenza della boxe moderna è tutta qui: se anche un campione del mondo come Anthony Joshua accetta di lottare con l’influencer Jake Paul cosa rimane di questa disciplina?

“Questa non è una simulazione con l’intelligenza artificiale, questo è il giorno del giudizio. - ha dichiarato Paul - Un vero incontro tra pesi massimi contro un campione del mondo d’élite nel pieno della sua forma. Quando batterò Anthony Joshua, ogni dubbio svanirà e nessuno potrà negarmi l’opportunità di combattere per un titolo mondiale. A tutti i miei hater, questo è ciò che volevate. Al popolo del Regno Unito, mi dispiace: la torcia passerà di mano e il Golia britannico verrà messo a dormire”. L'ex campione dei pesi massimi e il fenomeno del web si affronteranno a Miami tra un mese, il 19 dicembre. È quanto annunciato nei giorni scorsi dalla Most Valuable Promotions, la promotion sportiva creata quattro anni fa dallo stesso Paul. Secondo quanto emerge ad oggi il match, che si combatterà al Kaseya Center, sarà un incontro ufficiale, che si disputerà sulla distanza da otto riprese con guantoni da dieci once, lo standard per i professionisti di quella categoria di peso. Il combattimento, inutile dirlo, andrà in onda su Netflix, e punta a superare l'altissima asticella precedentemente fissata da Paul vs Tyson: il contenuto sportivo più visto in streaming a livello globale, con un picco di 65 milioni di spettatori live simultanei e 38 milioni solo negli Stati Uniti. Nel mezzo i tanti detrattori, a perdere secondo molti sarà la boxe, sacrificata sull'altare del denaro e messa in secondo piano rispetto a quello che sarà un grande show. Ma Jake Paul ha pur sempre un merito, quello di riaccendere sul pugilato i grandi riflettori come non accadeva da tanto. I match dello streamer infatti si portano con sé una luce riflessa a tutti gli incontri di contorno. Parliamo di match di livello assoluto come quello fra Lomachenko e Jamaine Ortiz che ha preceduto quello di Paul contro Anderson Silva, o quello fra Katie Taylor e Amanda Serrano andato in onda durante “Paul vs Tyson”, l’evento sportivo con atlete femminili più visto di sempre. Ai due protagonisti del resto delle critiche interessa poco, come diceva Oscar Wilde tutto va bene: purché se ne parli.