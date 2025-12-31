Marc Marquez, Valentino Rossi e la MotoGP come il crimine: beccatevi la storia di Ryan James Wedding, l'ex olimpico dello snowboard che fa dannare l'FBI

Wedding, che per anni ha scivolato sulle piste olimpiche, qualificandosi per i Giochi Invernali di Salt Lake City nel 2002, non ha avuto la fortuna di vedere la sua carriera nello snowboard decollare. Ma non è stato il suo fallimento sportivo a definire il suo futuro e farlo diventare uno dei latitanti più ricercati dal FBI. Trasformazioni radicale. Inquietante. Da condannare, ma pure un po’ romantica perché racconta l’aspetto umano della sua caduta, ma anche la peggiore delle rinascite in un incredibile impero di lusso costruito su traffici illeciti.

L’FBI gli ha sequestrato sessantadue motociclette da collezione, valutate circa 40 milioni di dollari, tutte custodite da Wedding in un magazzino segreto nel Messico. Pezzi rari della storia della MotoGP, un vero e proprio museo clandestino che raccoglieva le leggende della velocità. Dalla Suter Moto2 di Marc Marquez, con cui il campione spagnolo aveva conquistato il mondo nel 2012, all’Aprilia 125cc che ha visto crescere il mito di Valentino Rossi nel 1997, passando per le Ducati Desmosedici che hanno fatto la storia con Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso.