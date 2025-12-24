L’America “è un’illusione”, Joe Cocker, Vinales e Lorenzo “da scazzottata epica”, il mercato e “tanti auguri testedica*zo!”:Carlo Pernat e l’intervista di Natale solo per MOW

In Europa oltre Misano, Mugello e una spagnola dove ti piacerebbe essere?

Me lo chiedi pure? Le Mans. La gente non ha idea di cosa è un GP a Le Mans. Arrivavi una settimana prima e già era festa ovunque. Ma no quelle feste di adesso tutte infiocchettate, robe da squilibrati veri che entravano in una sorta di delirio collettivo scandito solo e esclusivamente dai turni di prove, dalle gare, dai passaggi dei piloti che finivano quasi sempre per diventare pezzi delle feste. Ancora oggi, tutto sommato, è un po’ così. Tipo il Mugello, come spirito di chi c’è, ma con in più il pieno sostegno di chi organizza. Un anno, non mi ricordo se il 1995, ma mi pare di sì visto che Vale ancora non c’era e ho in mente che lo portammo al Mondiale poco dopo, dentro la tre giorni del Motomondiale al Le Mans ci fu il concerto di Joe Cocker. Ti rendi conto? Cioè, andavi a vedere le corse e nel biglietto c’era pure il concerto di Joe Cocker. Non la banda del paese o un dj a caso o un complessino della zona: il concerto di Joe Cocker.

Magari adesso, con Liberty Media, si tornerà a pensare in grande…

Magari sì, ma io ho un po’ paura.

Perché?

Perché i grandi sogni bisogna farli, ma poi bisogna pure inseguirli col criterio dei piccoli passi possibili. Ho l’impressione che Liberty Media voglia puntare tutto sull’America, ma lì non esiste la cultura della velocità. La moto è una roba per turisti ribelli: l’arte della curva, la filosofia delle piega, del sorpasso, della manovra al limite è qualcosa che non emoziona gli americani. Paradossalmente si gasano di più con il cross. Io, in passato, ho seguito anche quel mondiale lì e vedevi che l’hype tutto sommato c’era. Un americano qualunque, magari, sapeva dirti chi era il campioncino di cross del momento, ma se gli parlavi di Kevin Schwantz, che qui è stato letteralmente Dio, ti rispondeva “Kevin chi?”

Sto per svenire…

E lo capisco, gli appassionati di oggi di MotoGP di una certa generazione sono cresciuti a pane e Schwantz, ma appunto negli USA non era così. Nella velocità, l’America era un po’ solo la narrazione che se ne faceva in Europa. C’erano grandi campioni americani, ma la verità è che non se li filava nessuno perché lì la velocità in moto non attecchisce: andavamo sempre tutti a dormire in strutture distanti quattro o cinque chilometri dai circuiti e già lì, nonostante fossero appunto solo cinque chilometri, te ne andavi in giro con Schwantz, Roberts, Lawson e erano dei perfetti sconosciuti. Paradossalmente la gente si girava di più a guardare le belle ragazze che ci accompagnavano che i piloti. Figurati poi quando i piloti americani sono scomparsi dalla scena quanto quella passione che già era impercettibile sia diventata praticamente zero.

Quindi?

Ti dico solo che negli anni d’oro dei piloti americani, l’ufficio stampa dei GP negli USA era un furgone Ford su cui qualcuno, ogni tanto, andava a attaccare i fogli dei risultati. Quindi ben venga Liberty Media, ma occhio con troppe ambizioni americane perché si rischia di scottarsi e bruciare tutto come solo negli USA succede.