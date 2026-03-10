Dal fango all’asfalto è un attimo: prove di matrimonio tra Ducati e Red Bull (nel segno di Acosta più di Marquez)

10 marzo 2026

Mentre Marc Marquez valuta il suo futuro, Ducati accelera verso un’alleanza totale con il colosso delle bevande energetiche? L’accordo nell’off-road con il Red Bull Ducati Factory MXGP potrebbe essere solo il preludio di un terremoto in MotoGP che non riguarda solo il mercato piloti

di Emanuele Pieroni Emanuele Pieroni

Marc Marquez ha la testa piena di (legittimi) dubbi, Ducati no. E il grande motivo di una mezza rivoluzione nel marketing di Borgo Panigale potrebbe essere un altro rispetto a Marquez: Pedro Acosta. Ok, detta così è contorta di brutto e ci si capisce poco. Però basta guardare quello che sta succedendo nell’off road di Ducati per capire quello che succederà anche in MotoGP: Red Bull prenderà il posto di Monster Energy nel giro di una stagione. L’operazione, come ormai noto, è cominciata – appunto – dal fango. Paolo Ciabatti e Red Bull hanno stretto l’accordo di partnership e è così che è nato il Red Bull Ducati Factory MXGP.

“Siamo molto entusiasti di questa nuova partnership con Red Bull – ha detto proprio Ciabatti nel comunicato diffuso da Borgo Panigale - e siamo pronti a iniziare la nuova stagione MXGP con il chiaro obiettivo di lottare sempre per le prime posizioni e ottenere la nostra prima vittoria in questo campionato. Il 2026 sarà la nostra seconda stagione completa in MXGP e abbiamo lavorato duramente durante l'inverno con i nostri ingegneri a Bologna e il team di Louis per migliorare tutti gli aspetti della nostra Desmo450 MX”.

Era la vigilia del round di Bariloche, in Argentina. Ma è – inutile negarlo – anche l’inizio di qualcosa che è destinato a arrivare sull’asfalto della MotoGP. Marc Marquez, come sanno anche i muri, è da sempre legato a doppio filo a Red Bull e proprio la scelta di salire su una Ducati ufficiale, lo scorso anno, gli è costata la decisione di interrompere un rapporto che durava da sempre. E che, di fatto, è finito solo sulla carta. Ma se Marc Marquez anche per Red Bull potrebbe pure rappresentare il passato, il colosso delle bevande energetiche non avrebbe mai e poi mai mollato la presa su Pedro Acosta, che invece è considerato il futuro. Gli indizi, in sostanza, parlano chiaro: Red Bull come partner nell’off road, Pedro Acosta destinato a vestirsi di rosso e Marc Marquez che avrà certamente “sponsorizzato” una trattativa. Impossibile non pensare che non ci si sia già seduti a un tavolo per pianificare il futuro anche in MotoGP, con Pedro Acosta che potrebbe essere stato, appunto, proprio la pedina da sbloccare. Segnando la definitiva separazione con Pecco Bagnaia, che invece è legato a Monster Energy.

La domanda che viene da farsi a questo punto è piuttosto un’altra: KTM? Red Bull dovrebbe, almeno per il 2027, continuare a garantire la partnership con il marchio austriaco, ma un ulteriore futuro dipenderà solo e esclusivamente dai risultati della RC16 e da quanto gli ingegneri di KTM saranno in grado di mandare in pista una moto realmente competitiva. Se non ci riusciranno, si potrebbe aprire un nuovo mercato che non riguarderà i piloti, ma i team, con l’ex Tech3 destinato a entrare proprio nell’orbita di Borgo Panigale. Al posto della VR46?

Pedro Acosta

