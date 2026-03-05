La guerra in Iran fa saltare il GP del Qatar, ma Carmelo Ezpeleta non vuole l’Argentina: “Di certo non correremo in un altro luogo”

Quando si ferma anche la MotoGP capisci che la situazione è gravemente compromessa. È domenica 1° marzo quando l’Iran lancia la sua offensiva in Medio Oriente per rispondere al conflitto scatenato da Stati Uniti e Israele. Viene colpita Dubai, che fa notizia coi suoi influencer prima e il Ministro Crosetto poi, e viene colpita Doha, che fa notizia nella piccola bolla della MotoGP, dove tutto scorre imperterrito anche davanti a povertà, nubifragi, espropri, crisi e pandemie, fatta salva qualche piccola eccezione.



Questa sembra essere una di quelle. Il GP del Qatar, previsto per il prossimo 12 aprile, è stato già annullato in via ufficiosa sia per una questione di sicurezza che di immagine e oggi, in un’intervista con il giornalista spagnolo Nico Abad, Carmelo Ezpeleta ha parlato piuttosto chiaramente dando per assodato che la gara non verrà corsa né tantomeno sostituita. O quantomeno non nell’immediato: “Ora non posso dire che non andremo, è un tema di cui stiamo parlando con il Qatar già da domenica scorsa. Presto prenderemo una decisione, anche se è difficile che prenderemo un aereo il 12 aprile per andare in Qatar, però non posso dire adesso quello che succederà. Di certo non correremo in un altro luogo”.