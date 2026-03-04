Basta rompere il caz*o a Bastoni, massacrato di fischi anche a Como. Per la simulazione in Inter-Juve questa via crucis è senza senso. E la cosa giusta l’ha detta Cesc Fabregas

A Como come a Lecce, Alessandro Bastoni è stato ancora una volta vittima di un bombardamento di fischi che oggi inizia a prendere i contorni del massacro gratuito, e ingiustificato. Sissignore ingiustificato. Perché i fatti di Inter-Juventus, per quanto non esattamente ascrivibili alle grandi regole del fair play, hanno fatto presto a trasformarsi in gogna vera e propria che non rientra neppure più nei limiti dell’ambito mediatico, trasformandosi in vero e proprio bullismo ad personam a gratis. I fischi del Via del Mare quanto quelli del Sinigaglia hanno scritto l’ennesima pagina di come il confine tra contestazione e deriva della stessa in anarchica baraonda sia piuttosto labile e sottile e il tifo sugli spalti finisce ad essere inchiodato da sé stesso configurando l’ennesima amara riflessione: i gradoni degli stadi vengono riempiti in maniera crescente da tifosi che sfruttano l’occasione per spalancare le valvola di uno sfogo personale e collettivo che riversa però sul mondo frustrazione e odio che nulla c’entra col supporto alla propria squadra. Sentimenti di cui lo sport dovrebbe essere privo e che in un Paese in cui la polemica e la caccia al colpevole fanno da protagonisti assoluti fanno presto a diffondersi a macchia d’olio, sfuggendo clamorosamente di mano. Critiche feroci al limite dell’assurdo, offese, attacchi personali, minacce di morte… un’escalation che da quel San Valentino sembra non arrestarsi e che riduce tutto ad una preoccupante polarizzazione di giudizio che discerne il mondo in eroe o traditore, fenomeno o disastro, giusto o sbagliato, obnubilando le centinaia di sfumature di mezzo che di quello stesso problema sono parte costitutiva. E che rischia di compromettere persino una causa super partes come la Nazionale da un giudice collettivo che, ad onor del vero, non dispone dei prerequisiti necessari per poter erigersi a tanto. A qualche settimana dai playoff per il Mondiale, appuntamento importantissimo quanto delicato per l’Italia di Gattuso, l’intero Paese sembra rivoltarsi contro uno dei senatori e pilastri della Nazionale azzurra. Gruppo squadra che senza Bastoni potrebbe incorrere ad una tragedia sportiva di cui gli italiani dovrebbero già conoscere le conseguenze. Certo, Gattuso né i vertici Federali hanno mai preso in considerazione l’idea di escludere il 95 di Chivu dalla Nazionale, ma tanto non basta a rendere più agevole e meno sconfortante e complesso il lavoro del giocatore. Il difensore interista si ritrova oggi bombardato da un accanimento che non può essere smussato da professionalità e fermezza mentale, queste inevitabilmente messe a dura prova da emozioni tutt’altro semplici da gestire in un clima d’odio tanto diffuso che ‘intossica’ anche l’ambiente in generale.