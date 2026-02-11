Ma la Rai si fa rubare pure i diritti del Mondiale di calcio da Dazn? Dopo le Atp Finals un’altra sconfitta per la tv italiana?

Nulla è ancora deciso per l’Italia al Mondiale. La Nazionale di Gennaro Gattuso si gioca tutto nei playoff. La prima partita sarà giovedì 26 marzo contro l’Irlanda del Nord. Poi auspicabilmente la finale contro una tra Galles e Bosnia Erzegovina. Solo a quel punto sapremo se in America ci saremo anche noi. Ma nemmeno per quanto riguarda i diritti tv ci sono ancora certezze. Calcio e finanza ha rivelato che Dazn sarebbe vicina a prendersi il Mondiale in Usa, Canada e Messico. Se l’offerta dovesse essere accettata la piattaforma già proprietaria dei diritti della Serie A deciderà se trasmettere le partite gratuitamente oppure siglare accordi con altre emittenti. Per il Mondiale del club, per esempio, alcune partite erano disponibili anche su Mediaset. Resta staccata, ma comunque non ancora sconfitta, la Rai (che ha già perso le Atp Finals): sempre secondo Calcio e finanza l’azienda di viale Mazzini potrebbe riuscire a strappare alcune partite, comprese quelle dell’Italia. Questa è la grossa incognita: i diritti saranno assegnati prima del playoff di marzo, dunque prima del verdetto sulla Nazionale di Gattuso.