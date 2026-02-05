Giù le mani da De Zerbi. La curva del Marsiglia contro l’allenatore italiano, ma in Francia non hanno capito che è l’unico che può rompere il dominio del Psg

Roberto De Zerbi è uno che divide, lo sappiamo. La novità è che ora anche in Francia ce l’hanno con lui. Lo ha attaccato Dugarry, ex centravanti non così implacabile sotto porta con la maglia Milan, che lo ha definito “un incompetente”. Poi ci si sono messi i tifosi dell’Olympique Marsiglia che, durante l’ultima partita casalinga di coppa di Francia contro il Rennes, al Vélodrome hanno esposto striscioni contro il tecnico di Brescia e la società: “La nostra passione non ha limiti, la nostra pazienza è finita: 28/01/2026 non dimenticheremo”. Il riferimento è chiaro: ai sostenitori non è andata giù l’eliminazione dalla fase a gironi della Champions League in seguito alla sconfitta per 3-0 rimediata contro il Bruges e al gol del portiere del Benfica al gong. Effettivamente è stata una caduta rovinosa, impossibile da giustificare, che, sommata all’andamento altalenante in campionato, fa arrabbiare una delle curve più calde d’Europa. Resta solo la coppa nazionale come obiettivo stagionale e, considerata l’assenza del Psg eliminato, c’è da credere che l’Olympique Marsiglia, proverà ad alzarla. È un dovere nel clima incandescente di un ambiente che chiede di più. Ma siamo sicuri che il responsabile di questo mancato salto di qualità di uno dei club più gloriosi di Francia sia Roberto De Zerbi?