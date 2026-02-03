Non è come ci hanno raccontato. Ecco chi è il l’ultras dell’Inter che ha lanciato il petardo ad Audero: diciannove anni e membro dei Viking della curva Nord

È arrivata la sanzione per la tifoseria dell’Inter. Il petardo lanciato vicino a Emil Audero costerà tre trasferte ai nerazzurri, che non potranno esserci contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina. L’uomo che ha perso tre dita è già stato identificato. Ora, però, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire anche all’altro uomo: quello che ha tirato la “bomba” vicino al portiere della Cremonese. Da quanto ci risulta, il responsabile sarebbe un ragazzo di Quarto Oggiaro del 2006, che aveva già lanciato qualche fumogeno in precedenza. Ora è stato riconosciuto grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza dello stadio. L’ultras sarà condotto domani in carcere a San Vittore per la convalida dell’arresto. Il tifoso è un membro del gruppo dei Viking di Nino Ciccarelli. Il giovane dovrebbe essere incensurato. Per fortuna non ci sono stati altri feriti e Audero, dopo la confusone causata dallo scoppio, si è ripreso e la partita è proseguita normalmente. L’Inter Club di San Marino, tramite il presidente Andrea Tamagnini, si era assunto la responsabilità. Immediatamente era stata escluso il coinvolgimento della tifoseria organizzata. Le cose, però, sarebbero andate diversamente: un ultras ha agito senza il consenso del resto della curva, compiendo un gesto pericoloso in un momento ancora delicato per la Nord, che proprio in queste settimane stava tornando carica nelle partite, spingendo la squadra dal primo all’ultimo minuto.