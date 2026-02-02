Il leader della Banda Bagaj interviene sul petardo lanciato ad Audero: “La curva Nord non fa queste cose da decenni”

L’Inter attende una sanzione per il lancio del petardo che ha quasi colpito Emil Audero durante la partita contro la Cremonese. Le ipotesi sono una multa, il blocco alla curva Nord o partita a porte chiuse. Il 14 febbraio a San Siro si gioca Inter-Juventus. Ma chi è stato? Le prime ricostruzioni parlano di un “cane sciolto”, un membro dell’Inter Club di San Marino che ha agito senza il consenso della tifoseria organizzata. Sarebbe già stato identificato ed escluso. Abbiamo contattato Massimiliano Rizza, uno dei fondatori della Banda Bagaj, per ulteriori chiarimenti: “Allo stadio c’erano una quindicina dei nostri, le cose dovranno essere chiarite, ma era una persona che non aveva niente a che fare con la curva. È stata la bravata di un singolo. Lo dico perché la Nord non usa torce e non lancia petardi in campo da tanti anni. Forse dai tempi del caso Dida. Sono certo che non fosse niente di premeditato. A San Siro ovviamente qualche petardo scoppia, ma succede nelle rampe per far rumore. In più Audero è un ex giocatore nerazzurro. La curva non lo avrebbe mai bersagliato”.
Il momento della curva Nord è positivo. La tifoseria organizzata interista è tornata carica sia in casa che in trasferta. Le schermaglie di inizio stagione sembravano parte del passato. Ora al centro c’è la squadra, l’unica cosa che conta è il sostegno a Cristian Chivu e ai ragazzi nel momento decisivo. “È uno che ha agito in solitaria, si è portato i petardi da casa e ha fatto quello che ha fatto. E ci ha rimesso pure tre dita. La curva dopo il fatto ha anche collaborato con la Digos e le forze dell’ordine per identificare il responsabile, anche perché quella persona aveva bisogno di soccorso”, ha aggiunto Rizza. “Prima della partita erano già stati accesi e lanciati dei fumogeni, anche se non in campo, che è comunque una cosa rischiosa, ma sono stati raccolti e spenti subito senza conseguenze. Si trattava però di una manifestazione di sostegno alla squadra, nessuna protesta o volontà di contestare nessuno”. Dopo tutto quello che è successo e l’inchiesta Doppia Curva la situazione resta delicata, il minimo sgarro può portare a conseguenze pesanti. Chivu vince sul campo, l’Inter allunga in testa. La sanzione per il petardo arriverà comunque.