Il leader della Banda Bagaj interviene sul petardo lanciato ad Audero: “La curva Nord non fa queste cose da decenni”

Il momento della curva Nord è positivo. La tifoseria organizzata interista è tornata carica sia in casa che in trasferta. Le schermaglie di inizio stagione sembravano parte del passato. Ora al centro c’è la squadra, l’unica cosa che conta è il sostegno a Cristian Chivu e ai ragazzi nel momento decisivo. “È uno che ha agito in solitaria, si è portato i petardi da casa e ha fatto quello che ha fatto. E ci ha rimesso pure tre dita. La curva dopo il fatto ha anche collaborato con la Digos e le forze dell’ordine per identificare il responsabile, anche perché quella persona aveva bisogno di soccorso”, ha aggiunto Rizza. “Prima della partita erano già stati accesi e lanciati dei fumogeni, anche se non in campo, che è comunque una cosa rischiosa, ma sono stati raccolti e spenti subito senza conseguenze. Si trattava però di una manifestazione di sostegno alla squadra, nessuna protesta o volontà di contestare nessuno”. Dopo tutto quello che è successo e l’inchiesta Doppia Curva la situazione resta delicata, il minimo sgarro può portare a conseguenze pesanti. Chivu vince sul campo, l’Inter allunga in testa. La sanzione per il petardo arriverà comunque.