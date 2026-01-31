Alla fine hanno vinto i tifosi della Lazio: l’Olimpico vuoto, il potere di una curva e un gesto d’amore a Ponte Milvio

Lo sa Maurizio Sarri che quello dei tifosi della Lazio è un gesto d’amore. Lo stadio Olimpico vuoto, durante la partita contro il Genoa, vinta 3-2 al centesimo minuto con un rigore di Danilo Cataldi, è l’immagine più forte della stagione biancoceleste. Forse del campionato in generale, se parliamo di tifo. Anche perché di scene forti, in campo, se ne sono viste poche. La Lazio è finita anche nella parte destra della classifica, posizione che non gli appartiene, né per storia né per forza. Il capitano Alessio Romagnoli se ne vuole andare, sogna il Qatar. Il mercato di gennaio ha già portato via Taty Castellanos e Matteo Guendouzi. Colonne della squadra, punti fermi tecnici e per i tifosi. Ecco, i tifosi. A Ponte Milvio è partita la protesta pacifica, senza scontri, con bandiere e striscioni: “Sognare non è reato”, scrivono gli affezionati. La curva Nord ha chiamato a raccolta il popolo biancoceleste, che ha risposto con grande partecipazione. Sono 3mila, contati male, i biglietti venduti per la partita contro il Genoa. L’invito a lasciare vuoto l’Olimpico è stato preso sul serio. Claudio Lotito è il presidente mal visto da tutto l’ambiente. Sta smantellando lo spogliatoio, contro la volontà del suo allenatore, che appare imbarazzato ad ogni conferenza stampa. Sarri non sa che dire ai giornalisti nemmeno stavolta.