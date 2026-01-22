Anche Romagnoli vuole andarsene: Lotito sta smantellando la Lazio? Gli ultras della curva Nord reagiscono e mandano un appello a tutti i tifosi: “Non comprate i biglietti”

Mattéo Guendouzi, Taty Castellanos, forse Nuno Tavares e ora pure Alessio Romagnoli. Maurizio Sarri sembra destinato a rimanere anche senza il difensore ex Milan, che spinge per andare in Qatar, all’Al-Sadd, squadra allenata dall’ex ct della Nazionale Roberto Mancini. Il mercato dei biancocelesti, ormai è chiaro, punta a fare cassa. A rimetterci sono le ambizioni della squadra e dell’allenatore, spiazzato dalle decisioni della dirigenza. Sapeva, a inizio stagione, a cosa stava andando incontro. Forse, però, il piano è più inclinato di quanto immaginava. La Lazio dopo il mercato di gennaio si trova ridimensionata. Anche nell’ultima partita casalinga dalle tribune si sono alzati cori contro il presidente Claudio Lotito. I tifosi sono delusi e lo stanno facendo sapere con forza. I gruppi della curva Nord hanno lanciato un appello anche ai non abbonati: “Chiediamo a tutti i laziali non abbonati di non acquistare i biglietti per la gara Lazio-Genoa”. Il motivo è proprio la campagna insoddisfacente e penalizzante dal punto di vista sportivo: “Stiamo valutando in che modo far proseguire la contestazione in virtù di come si evolverà il mercato in casa Lazio. Riteniamo che ormai la situazione sia sempre più compromessa da una gestione allo sbando totale”.