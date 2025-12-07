Gli ultras della cultura. I tifosi della Lazio si schierano con Passaggio al bosco a Più libri più liberi con uno striscione: “Esistere è combattere quello che mi nega”. È una citazione: ma di chi?

“Esistere è combattere quello che mi nega” è un’espressione attribuita a Venner, il “Samurai dell’Occidente”, autore e militante di estrema destra che il 21 maggio 2013 si sparò un colpo di pistola alla tempia nella cattedrale di Notre-Dame, a Parigi. La spiegazione dell’estremo gesto l’aveva lasciata lui stesso in un biglietto: “Io mi do la morte al fine di risvegliare le coscienze assopite. Mi ribello contro la fatalità del destino. Insorgo contro i veleni dell'anima e contro gli invasivi desideri individuali che stanno distruggendo i nostri ancoraggi identitari, prima su tutti la famiglia (Venner era critico nei confronti del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ndr), intimo fondamento della nostra civiltà millenaria. Mentre difendo l'identità di tutti i popoli a casa propria, mi ribello nel contempo contro il crimine che mira alla sostituzione dei nostri”. Peraltro alcune sue opere compaiono nel catalogo di Passaggio al bosco: Che cos’è il nazionalismo?, Pagine ribelli (in tre volumi), Per una critica positiva. Venner fu membro dell’Organisation armée secrète, un gruppo nato negli anni della guerra in Algeria per contrastare la pretesa di indipendenza dell’ex colonia francese, e fondatore del movimento neofascista di Europe-Action. Il fulcro della sua militanza è chiaro: un ritorno alle radici (e al bosco) europee, contro la presunta sostituzione etnica e l’islamizzazione del Vecchio Continente. Infine, l’ultimo e “spettacolare” gesto: un harakiri compiuto con un proiettile. Sempre nel nome del nazionalismo. Si sono rifatti a lui, gli ultras della Lazio, per dire come la pensavano.