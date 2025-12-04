Dietro la MotoGP con Alessandro Vermini, Pillola: “Valentino diventava Dio, diventava Goldrake. All’inizio non capii Marquez. I piloti? Vincono e si allontanano”

A stringere, il paddock sembra come quel proverbio sul sud Italia: piangi quando arrivi e piangi quando te ne vai. È così?



“Direi di sì. E non riesci ad andartene perché questo è un villaggio. È un paese. Conosci tutti, tutti ti conoscono ed è più facile volersi bene che volersi male. Perché vedi, il primo sentimento è quello di volersi bene, poi magari succede qualcosa e litighi, eppure alla fine c’è dell’affetto. E c’è un senso di appartenenza molto forte: siamo tutti nella stessa famiglia, abbiamo tutti gli stessi problemi… il viaggio che ti ha distrutto, i problemi a casa, i contratti… oggi sono i miei problemi, domani sono i tuoi. Diventa così. E tra di noi ci riconosciamo, oltre al fatto che la puoi un po’ vivere meglio con l’esperienza, per esempio sapendo che dal freddo di Phillip Island ti conviene andartene il prima possibile, magari al caldo a Kuala. Di fatto ci sono posti in cui stai meglio e altri più difficili. Prendi Le Mans: è la guerra. Sai che prenderai freddo, che saranno cinque giorni lunghissimi… ”.



La cosa più difficile di questa MotoGP?



“Entrare nelle grazie di Gigi Soldano (ride, ndr). Ha mantenuto una distanza siderale, guardandomi storto e borbottandomi dietro, per cinque anni sugli undici che ho passato lì. Poi piano piano sono riuscito a conquistarlo, ma è stata una roba difficilissima. Secondo me mi ha pesato subito quando mi ha visto entrare in sala stampa. Conquistare la sua fiducia - e la sua amicizia, spero - è stato veramente complicato, per quanto io abbia provato a sedurlo in tutti i modi”.



Cosa ti porti a casa di questo lavoro?



“Mah, penso che 11 anni in MotoGP mi abbiano insegnato a stare più calmo e tranquillo: se c’è qualche problema o qualche contrattempo non mi parte la brocca. Non agitiamoci, vediamo cosa succedere e come si può risolvere”.





Come gestisci la tua pressione? Immagino che il problema della diretta sia quello: devi fare tutto bene e devi farlo al primo tentativo.



“Devo dire che mi viene tutto abbastanza naturale. La griglia della MotoGP, che è forse il momento più importante del weekend per un cameraman, io l’ho sempre percepita come una festa, sei lì che pensi ‘Adesso vi faccio vedere cosa so fare’. Libidine, libidine. Bello. Ti senti figo”.



Hai l’elicottero sopra la testa, il casino del pubblico, i piloti che chiudono le visiere, la gente che ti ronza attorno.



“Esatto. E lì mi sento leggero come una farfalla. In quei momenti riesci a dare il massimo col minimo sforzo. Sai esattamente dove sei, chi è davanti, chi è dietro, dove sono i piloti. In quel momento sai tutto”.



Cos’è che rende la MotoGP il motivo per cui ne stiamo parlando stasera?



“Gli uomini. I piloti. La MotoGP sono i piloti. Le moto sono dei pezzi di ferro. Tutti si aspettano che vinca un pilota con una moto che sulla carta è inferiore. Pedro Acosta che racconta di aver corso senza controllo di trazione… diventa un eroe. La MotoGP sono i piloti, le loro storie, la loro vita. Questi rischiano la vita. La MotoGP sono loro, noi siamo soltanto dei raccontatori”.