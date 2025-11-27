Massimo Rivola a MOW: «Marco Bezzecchi mi ha chiesto scusa. Martín? Avrei fatto lo stesso». E poi la crisi di Bagnaia, fregare Marc Marquez e l'unico segreto che conta

Il tema del possibile addio alle ali laterali montate da Aprilia (di cui abbiamo un paio di giorni fa) non era ancora stato scoperchiato, eppure Rivola parla con grande convinzione dello sviluppo aerodinamico: “Dal giorno del cucchiaio, quando ho chiarito le regole, ho sempre pensato che lì ci sarebbe stata tantissima prestazione e credo che oggi noi siamo un riferimento. Sarà un tema centrale anche nel 2027, quando la “scatola” della moto sarà un po’ più piccola”. Chiediamo come sceglie i piloti, come vive lavorando con dei ventenni. Lui risponde così: “Come scriverebbe Marco sulla sua moto è un bel bidet di umiltà. Quando metti tutto nella bilancia devi essere contento, non abbiamo la pistola puntata per fare questo mestiere”.



Proviamo quindi a fargli scegliere chi, tra Marco Bezzecchi e Jorge Martín, gli abbia insegnato di più quest’anno: “A parte la frase fatta che non si finisce mai di imparare… mi hanno dato qualcosa entrambi. La storia di Marco se vuoi doveva nascere anche tanti anni fa, è stato il primo a cui chiesi di venire da noi, gli avevo lasciato la manopola destra della moto. Ci intendiamo abbastanza in fretta, per quanto abbia un carattere focoso. Su cui comunque ha lavorato tanto, il che mi fa un grandissimo piacere perché ha aiutato tanto a far crescere la moto. Se fossi stato al posto di Jorge, in un letto d’ospedale e con un’offerta importante, forse avrei fatto lo stesso. Mi sarei detto ‘chi me lo fa fare, cambiamo’. Fa parte della normalità delle cose e so che è stato anche criticato per questo, però non so quanto chi l’ha criticato si sia messo nei suoi panni. Io ho fatto il mio mestiere: abbiamo scelto te e ti teniamo. Anzi, ti facciamo anche vedere che la moto e la squadra ci sono”.



E ancora, le regole d’oro di un manager e quella di un pilota: “Non essere qualcun altro, questa è la mia regola principale. Poi se con un pilota ci scontriamo dalla mattina alla sera la prima domanda che mi faccio è cosa sto sbagliando. La seconda, se non trovo proprio tanto, cercare di capire se il pilota è giusto per me e per la squadra. Alla stesso modo, una delle regole del pilota che secondo me funziona è chiederti sempre tu dove stai sbagliando e non dove stanno sbagliando la moto o la squadra: questo Marco lo ha di natura ed è la prima regola per diventare campione”.