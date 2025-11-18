Jorge Lorenzo a MOW: “Farò il coach in MotoGP. I fischi a Valentino? Sbagliati, ma finalmente gli spagnoli tifano per noi. Nel mio team vorrei Marquez e Acosta”

È la mattina dei test a Valencia, la pista umida tiene i piloti nei box. Ne abbiamo approfittato per scambiare due parole con Jorge Lorenzo sulla stagione appena passata, quella che arriva e di quello che c’è in mezzo. Lui ride, racconta del rapporto con Valentino e dei piloti che prenderebbe, di Bagnaia e di Acosta, delle sorprese di quest’anno e di quello che vedremo nel 2026, quando a quanto pare farà da coach per Mavericks Vinales.



Sei ancora sulla bocca di tutti, tutti ti chiamano, tutti ti sognano ancora in pista.

“Finalmente, no? Filalmente tutti gli appassionati spagnoli stanno con i piloti spagnoli, no? Perché dieci anni fa non era così. Quindi sono contento che sia cambiato la dinamica”.

A proposito, durante i MotoGP Awards abbiamo sentito dei fischi per Valentino Rossi, che io non avevo mai sentito in vita mia.

“I fischi sono un disastro, non si devono fare perché nessuno li merita. Non li merita in generale nessuno in questo mondo, ma in particolare gli sportivi: ci sacrifichiamo per ottenere cose buone nello sport, diamo tutto e non facciamo male a nessuno, non meritiamo nessun tipo di fischio. Né Marc li meritava nel passato, né Valentino li merita oggi” .



Sei stato bravissimo con Valentino. C'è quel video in cui dici "mi è venuta la febbre gialla" e vai via col trolley 46.



“Dai, bisogna scherzare e non dare tanta importanza a cose che non sono importanti. Sono passati già dieci anni da quella gara. Siamo in pensione, Valentino e io. Lui guida ancora la macchina, ma siamo fuori dalla competizione tra di noi. Non ha senso continuare con la rivalità che prima invece era necessaria. Prima volevi tutta la tarta possibile (la torta, ndr), non volevi darla a nessuno. Per quello c’era quella rivalità estrema”.