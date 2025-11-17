I fischi spagnoli a Valentino Rossi? Eh no, non succede solo in Italia con Marc Marquez (ma è come ce la raccontano)

Valentino Rossi replicherà? Certo che no e per lo stesso principio. Male che andrà, alla prossima occasione utile, si presenterà su qualche podio in Spagna sventolando la sua tuta e poi raccontando che l’ha visto fare da Messi, magari mentre uno dei suoi uomini corre verso la tribuna a gridare “questo è giallo”. Per carità, è una battuta e pure una provocazione. Ma solo per ribadire che è giusto che ci sia un limite, ma che quel limite può stare anche un pochino più avanti rispetto a dove lo vorrebbero i paladini del “facciamo credere che ci si vuole sempre tutti solo un gran bene”.

Il 2015, che piaccia o no (e i nuovi “padroni” della MotoGP lo sanno benissimo, visto che c’hanno fatto sopra pure un documentario che ha ri-alimentato il fuoco) resterà per sempre qualcosa di fortemente divisivo e non ha senso stare a invocare pacificazioni plateali o rinnovate alleanze. Quello che avrebbe senso, invece, piuttosto che disquisire se succede o no solo in Italia, se la raccontano giusta o meno in Spagna, è dare valore a un limite che sia più reale. E che educhi piuttosto che condannare. Cominciando col rendersi conto che i fischi sicuramente non sono belli, ma non hanno mai ucciso nessuno. Soprattutto dopo questo 2025 in cui – anche se in Superbike – qualche pilota è stato raggiunto pure da minacce di morte.