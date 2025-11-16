Clamoroso, Valentino Rossi subissato dai fischi a Valencia: il video esclusivo e la risposta di Marc Marquez

Mentre vengono raccontate le nomination per il miglior sorpasso dell’anno, tra cui una a Marc Marquez per un doppio o forse triplo passaggio ad Austin e un’altra a Fermin Aldeguer per un incredibile sorpasso su Pedro Acosta in Austria, si parla anche delle leggende della MotoGP riunite da Dorna durante il GP di Misano. A questo punto veniamo sovrastati dal boato e dai fischi mentre appariva l’immagine di Valentino Rossi: una reazione incredibile da parte del pubblico spagnolo e che, peraltro, si è anche ripetuta ogni qual volta nelle clip riprodotte compariva il volto del numero #46, sempre secondo lo stesso copione.

Quando compare la folla si agita, urla, fischia e riporta alla mente, ovviamente, quanto successo nel 2015, lo stesso episodio che qualche ora prima, a MOW, Marco Bezzecchi aveva detto di non voler ricordare perché ormai c’è ben altro a cui pensare. Ci sono nuovi piloti, nuove rivalità e uno spettacolo che, di stagione in stagione, non è mai mancato.