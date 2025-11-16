Valentino Rossi, la McLaren e la 500 Miglia di Indianapolis: l’assurda storia di Zak Brown che ci ha fatto sognare

Valentino Rossi alla 500 Miglia di Indianapolis non ci sarà, ma è bastato poco per sognare a occhi aperti. Giusto una manciata di parole, quelle di Jenna Fryer dell’Associated Press: stando a quanto riportato, il Dottore sarebbe stato contattato da Zak Brown, il CEO della McLaren, con l’idea di fargli prendere parte al Greatest Spectacle in Racing, quello che ogni anno anima il catino più famoso al mondo. E adesso, dopo quanto rivelato da Fryer, si capisce perché, a inizio anno, Brown aveva dichiarato ad Indystar di voler organizzare un test per un rookie speciale, senza però rivelarne il nome.

Un’operazione top secret che sarebbe stata incredibile, più di tutte le altre. Alla fine, però, sulla quarta Dallara Chevrolet schierata dai papaya ci sarà Ryan Hunter Ray, soprannominato Captain America e che a Indianapolis ha trionfato ormai undici anni fa, nel 2014. Al suo fianco i tre titolari, il messicano Pato O’ Word, lo stesso che proprio a Città del Messico era sceso in pista con la MCL39 nel corso delle prime libere del fine settimana di Formula 1, il danese Christian Lundgaard e il giovanissimo americano Nolan Siegel.