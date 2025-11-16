Sentito Marc Marquez che gioca coi numeri per ricordarci che provocatore è? A Valencia è già 2026 (e Jorge Lorenzo l’ha capito)

Il punto, però, è che facendo la stessa somma con “2026” il numero che si ottiene è – guardacaso – dieci. Perché il decimo è quello che Marc Marquez ha in testa e il decimo è ciò che in Ducati si aspettano, soprattutto dopo aver stravolto anni di progetti e scelte sulla “politica dei giovani da allevare in casa”. Il 93, quindi, ha giocato coi numeri per ricordarci quanto è para*ulo, ma pure per mettere da subito le cose in chiaro, nel bel mezzo di una Valencia in cui – nonostante i guai di Pecco – l’attenzione di tutti è su di lui, anche se ha dovuto rinunciare alle ultime manate di gas di questa pazzesca stagione.

Anche fermarsi e non forzare i tempi è stata una scelta da “modalità 2026” e chi l’ha capito benissimo è Jorge Lorenzo. Il cinque volte campione del mondo e oggi opinionista TV proprio per DAZN Spagna ha già emesso la sua sentenza. “Ventidue gare – ha detto – quest’anno sono volate in maniera incredibilmente veloce. Marc è tornato con la moto migliore, la rossa, è molto forte e non possiamo dimenticare che ha solo 32 anni. I giovani piloti stanno crescendo velocemente, Acosta ha concluso le ultime cinque gare incredibilmente forte e sarà uno dei favoriti. Anche l'Aprilia è molto forte. Ma penso che Marc, nel complesso, sia ancora il pilota più completo e sarà il super favorito anche per il 2026".