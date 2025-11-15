Anche l’ultima Sprint è firmata Marquez: Alex asfalta il sogno di Pedro Acosta (che dopo il disastro della Ducati di Pecco Bagnaia è quarto nel mondiale)

Lo stesso passo in più che si augura – e non gli augura - Pedro Acosta. I suoi numeri raccontano comunque un’impresa, visto che lo spagnolo ha lasciato a quasi otto secondi l’altra KTM, dimostrando così d’essere lui a fare la differenza. “L’ unica opportunità per me era essere aggressivo nel primo giro – ha raccontato – E’ quello che ho fatto. Poi, però, sono andato largo in Curva Otto e da lì è stato un effetto a valanga. La mia prima vittoria? E’ come nelle partite di calcio quando cerchi di segnare un rigore: prima o poi succederà. Intanto ringrazio KTM e la mia squadra".

Tra l’altro il giovane pilota spagnolo, che di sicuro domani le proverà tutte per regalarsi la prima vittoria, ha potuto mettersi in tasca, oltre alla medaglia del secondo, anche il sorpasso su Pecco Bagnaia in classifica generale. Per l’italiano della Ducati, infatti, è stato un altro sabato terribile, cominciato con l’incredibile pasticcio andato in scena in qualifica, quando la sua Desmosedici è rimasta senza benzina durante l’ultimo tentativo di attacco al tempo in Q1. Partenza dalla quindicesima casella, quindi, e nessuna possibilità di poter lottare davvero per le posizioni che contano e quattordicesimo tempo sotto la bandiera a scacchi. Ormai per Bagnaia c’è solo da mettersi definitivamente alle spalle questo 2025 e poi capire, già dal test di martedì sempre qui a Valencia, quali possono davvero essere le premesse di futuro.