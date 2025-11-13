La MotoGP a Valencia sarà un circo: Pecco Bagnaia sembra rinato, Marco Bezzecchi è l’uomo da battere e Pedro Acosta punta a tingersi i capelli

Tornare dopo due anni a Valencia è una bella cosa. I danni dell’alluvione che colpì la città nel 2024 sono, almeno attorno al circuito, in buona parte spariti: la sala stampa è stata ricostruita, per altro con dei buffi pannelli da open space a separare le scrivanie, i piloti sono generalmente di buon umore e, nostro malgrado, stiamo scrivendo con Flo Rida in sottofondo perché l’organizzatore ha allestito una festa all’interno del circuito e sta provando l’impianto.



In conferenza stampa sono presenti i piloti in lotta per il terzo posto, o quasi: a Marco Bezzecchi mancano due punti per chiudere la questione e a Pedro Acosta ne mancano tre per portare via la quarta piazza a Bagnaia. Dorna la racconta come la stagione più lunga della storia. Il che è vero, anche se non proprio un primato positivo considerando che Marc Marquez ha vinto con cinque weekend d’anticipo: è, semmai, la stagione più agonizzante degli ultimi anni. Dice bene Bagnaia: “L’anno scorso avrei voluto correre una gara in più, quest’anno cinque in meno”. Se non altro il mondiale Moto2 è ancora aperto, Diogo Moreira infatti ha 24 punti di vantaggio su Manu Gonzalez e rischia di passare alla MotoGP da campione del mondo. Eppure l’aria di Valencia è sempre speciale: i giornalisti fanno uno sforzo per esserci, si rimane una settimana perché il martedì dopo la gara ci sono i test e, soprattutto, i temi non mancano.